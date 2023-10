GP KATAR: Boxovou přehlídku odvládl Verstappen, McLaren stále stoupá vzhůru

Myšlenky na strategii byly de facto ve psí - použitá sada mohla mít najeto dohromady maximálně 18 kol, takže některé pneumatiky s nájezdem kolem 15 či 16 kol z dřívějška nemělo vůbec smysl používat. Nešlo tedy až tak o to, kdy piloti do boxů zamíří - to bylo v podstatě dáno počtem najetých kol, stratégové spíš měli na starosti poskládat využití jednotlivých směsí, aby piloti v daných stintech příliš neztráceli.

Po zkušenostech ze včerejšího sprintu se pro nejměkčí směs rozhodli pouze Hamilton, Bottas, Lawson a Magnussen. Lewis evidentně po vzoru Ferrari doufal v dobrý odpich a zisk nějaké pozice. Několik desítek metrů o startu jeho záměr vycházel, dostal se na úroveň Russella, ale v závěru zatáčky 1 příliš nedočkavě zamířil do středu dráhy a zadním pravým kolem trefil levé přední svého kolegy. Vůz s číslem 44 skončil mimo trať, George se propadl až na chvost pole a hlásil poškození, které ale nemohlo být nijak zásadní, protože se po výměně pneumatik zařadil na konec startovního pole.

V závěru působení safety caru na trati ještě Bottas, Magnussen, Stroll a Lawson vyměnili pneumatiky (první tři žlutou, poslední bílou směs). Restart v nájezdu do 5. kola se odehrál v tomto pořadí: Verstappen, Piastri, Alonso, Leclerc, Ocon, Norris, Gasly, Cunoda, Bottas, Hülkenberg, Albon, Sargeant, Pérez, Zhou, Russell, Bottas, Magnussen, Lawson a Stroll. Popisovat předjíždění či jednotlivé zastávky v boxech by bylo pouhým statistickým výpočtem. Tím se pořadí neustále promílalo a některé překvapivé pozice pro outsidery, jako například Albonovo jednokolové vedení nebo Bottassovo třetí místo, bylo jen důsledkem různých pit-stopů. Ve své podstatě si Vestappen uhájil bez potíží vedení (s onou výjimkou u Albona), jeho mechanici zaváhali jen při poslední zastávce, kdy jim nešlo sejmout bez potíží levé přední kolo, ale ani zastávka o délce 4,1 vteřiny Maxovo vítězství neohrozila.

McLareny po propadu Russella vlastně měly cestu na stupně vítězů umetenou. Norris se velmi rychle prokousal dopředu a v závěru závodu "oranžoví" vlastně jenom řešili, zda jim boxová zídka dovolí si to o stříbrný a bronzový stupínek na trati - záhy byli důrazně uklidněni. Přetahovali se tak jenom o nejrychlejší kola, aby nakonec neuspěl ani jeden. To však jejich výkon nijak nesnižuje.

Russell po stíhačce z chvostu pole dokázal získávat ztracené pozice. Předjel možná nejvíc soupeřů, ale jeho tým už vycítil, že na "bednu" to stačit nebude. Což se nakonec potvrdilo - závěrečný stint na nejměkčí směsi George k McLarenům nepřiblížil, naopak ho nějakou chvíli úspěšně dojížděl Leclerc. Nakonec se frustrace ze sprintu, kdy Russell na použití červených pneu nadával, neopakovala. Monačan hájil barvy Ferrari sám, Sainz jr. do závodu vůbec neodstartoval kvůli problémům s palivovým systémem, a i když se nedopustil žádné chyby, stejně tak mechanici, na lepší umístění rozhodně neměl. Russell navíc během 50. kola divně cvičil rukama nad volantem, ale není vyloučeno, že šlo o nějakou drobnou závadu na komunikaci nebo mírnou křeč - žádné potíže nehlásil.

A i jeho pozici mu značně usnadil Fernando Alonso, jenž ve 33. kole nezvládl zatáčku 2 a vycestoval mimo trať. Navíc se na ni právě před Leclerca vrátil stylem, který komisaři ohodnotili pěti trestnými vteřinami. Pořád ale Fernando dopadl lépe než jeho kolega - Lance bojoval nejen se soupeři, ale především s traťovými limity, za něž byl dvakrát časově potrestán. Deset vteřin jako on dostal i Pierre Gasly a pro oba to znamenalo rezignaci na bodové posty. Dalším potrestaným byl Nico Hülkenberg, jehož prohřešek byl ztrátou koncentrace. Nico totiž na startu zaujal opuštěnou pozici po Sainzovi jr. a tím získal neoprávněnou výhodu - deset vteřin solidně jedoucího Němce poslalo do boje o poslední příčky.

Zapomenout na Katar bude chtít i Pérez. Nejenže nebyl dostatečně rychlý, ale i on si dvakrát rozhněval traťové komisaře a fasoval pětivteřinové tresty. Dokonce se dočkal káravého napomenutí ze strany týmu, že si takhle zbytečně zabíjí závod. Jednou se prohřešil Albon a jemu deset vteřin navíc také zhatilo možnost připsat si další překvapivé body. Jeho kolega Sargeant měl tentokrát potíže jiného rázu, stěžoval si na vyčerpání a ve 40. kole byl fyzicky natolik na dně, že ho tým raději povolal do boxů, kde ho museli mechanici z vozu doslova vytáhnout. Jak uvedl tým, důvodem byla dehytratace a příznaky nastupující chřipky.

Radost určitě panovala u Alfy Romeo, protože se podařil dobrý výsledek v případě obou pilotů. Zhou sice musel čtyři kola před cílem vyklidit skvělou šestou pozici, ale dokázal se vrátit do boje o desátou příčku a do značné míry mu pomohly i tresty soupeřů. Bottas odvedl zralý výkon a přestože se vyšplhal díky různým zastávkám až na třetí místo, nakonec mu rozhodně bodovaná příčka udělala radost.

Mistr světa je znám, vítěz Poháru konstruktérů také, takže nás už čekají jen boje o umístění. Ve světle posledních výsledků se zdá, že Mercedes a Ferrari nemohou hledět jen na sebe, nýbrž i pohlížet přes rameno, kdo se k nim blíží zezadu.

Je otázkou, zda takto pojatý závod byl dostatečně atraktivní. Na první pohled tu strategie nedostala příliš prostoru, protikladem může být názor, že se na trati něco děje. Názor nechť si divák učiní sám.

GP Kataru (Losail International Circuit) 2. Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:27.39,168 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team + 4,833 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 5,969 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 34,119 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 38,976 6. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant + 49,032 7. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 1:02,390 8. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 1:06,563 9. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 1:16,127 10. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 1:20,181 11. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 1:21,652 12. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 1:22,300 13. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1:31,014 14. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 15. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 16. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 17. 40 Liam LAWSON nzl Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 18. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing odstoupil 19. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team kolize 20. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari nestartoval Nejrychlejší kolo: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RB19

Red Bull RBPTH001 1:24,319

